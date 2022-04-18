Москва, 18 апреля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента утвердить кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост главы ЦБ, передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Приоритет — дать экономике адаптироваться, но обеспечивать ценовую и финансовую стабильность, чтобы и люди, и бизнес знали, что мы можем ответить на новые шоки, что в стране можно вести нормальную деятельность производственную, строить планы, и мы будем действовать настолько решительно, насколько в этом будет нуждаться экономика», — заверила Набиуллина.

Кандидатуру Набиуллиной на пост главы регулятора представил президент России Владимир Путин. Полномочия главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на посту председателя ЦБ истекают 24 июня 2022 года.

Ранее предполагалось, что кадровый вопрос Госдума обсудит на заседании 20 апреля, однако было принято решение рассмотреть его после отчета ЦБ, 21 апреля.