Калуга, , 14:50 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки было госпитализировано семь ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 18 апреля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 69 человек. Днём ранее, 17 апреля, в регионе было зарегистрировано 72 случая заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 102 509 человек, 98 754 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умер один человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 445 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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