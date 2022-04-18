Мельбурн, Австралия, 18 апреля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Туристические операторы по всей Виктории (юго-восток Австралии) сообщают о своих самых загруженных пасхальных выходных за три года, так как программа правительства штата по оживлению туристической и развлекательной отрасли дает о себе знать. Об этом 18 апреля сообщила радиостанция ABC.

(сс) pasja1000 Пенсионеры

Ранее пожилым жителям Виктории раздали туристические ваучеры на $200, чтобы они смогли отдохнуть и тем самым поддержать отрасль. Теперь правительство штата готово выпустить еще 10 000 ваучеров на $200, которые также будут распределены между пожилыми австралийцами.

Министр регионального развития Мэри-Энн Томас заявила, что в марте было подано более 35 000 заявок.

«Я бы порекомендовала каждому пожилому жителю Виктории, который подал заявку на туристический ваучер в ходе нашей программы, проверить свою электронную почту сегодня и посмотреть, является ли он получателем этих дополнительных ваучеров, которые были распределены», — сказала Томас в эфире ABC.