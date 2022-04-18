Биробиджан, , 12:34 — REGNUM Представитель Еврейской автономии в Госдуме РФ Александр Петров задекларировал за 2021 год доход в сумме 5,9 млн рублей, чуть больше, чем за предыдущий год. Его супруга заработала 1,3 млн рублей, несовершеннолетний ребёнок — 2 млн. Декларации опубликованы на сайте ГД РФ.

Депутат Госдумы Александр Петров Sverdlovsk.er.ru

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Количество собственности в семье по сравнению с 2020 годом осталось прежним. Александр Петров задекларировал земельный участок, жилой дом в 293,3 кв. м., квартиру в 58 кв. м. (владеет совместно с женой), автомобили ЗАЗ 986 МД и ВАЗ 212 140. Ещё одна квартира в 122 кв. метра находится у депутата в пользовании.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Еврейской автономии Юрий Валяев задекларировал за 2021 год 6,85 млн рублей. По сравнению с 2020 годом, его доход увеличился на 1,1 млн рублей.