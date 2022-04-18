Бийск, Алтайский край, , 14:20 — REGNUM В 2022 году, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», в единственном наукограде Алтайского края — Бийске — будет отремонтировано 14 участков дорог. Как сообщает «Алтайавтодор», большинство объектов пролегают рядом с социально значимыми объектами, школами, детскими садами, больницами.

14 участков дорог отремонтируют в алтайском наукограде в рамках национального проекта в 2022 году Министерство транспорта Алтайского края

Так, рядом с учреждениями здравоохранения в городе обновят улицу Ленинградскую на участке от улицы имени Героя Советского Союза Васильева до улицы Ударной. Переулок 8 Марта между этими улицами проходит вдоль учебных заведений и поэтому вошел в перечень объектов 2022 года.

Также отремонтируют переулок Николая Липового в этих же границах, улицу Александра Пушкина от улицы 15-й Гвардейской Кавалерийской Дивизии до переулка Прядильного и улицу Александра Радищева (от улицы Социалистической до улицы Георгия Прибыткова). Здесь дорога проходит около школ и детских садов, а также интерната для слабовидящих детей. Ещё два участка отремонтируют на улице Петра Мерлина — это одна из востребованных улиц города, по ней пролегает маршрут к вокзалам.

Ремонт улицы Андреевской в границах переулков Красноярского и Ткацкого позволит улучшить пропускную способность одной из основных транспортных артерий Заречья. Также в Заречье обновят переулок Прядильный от улицы Михаила Лермонтова до улицы Амурской, связывающий главные транспортные артерии района.

Каждый отремонтированный участок позволит увеличить пропускную способность транспортных средств. Общая протяженность обновленных участков составит порядка 14,6 километров.

«Вопросам качества дорожной сети города Народный фронт уделяет особое внимание. Это связано и с коммунальными ремонтами, и с плановыми. Мы на постоянной основе проводим мониторинг проблемных участков и осуществляем комиссионный контроль совместно с представителями дорожного комитета, районных администраций и депутатского корпуса. Сама по себе ситуация с дорогами не нова. Каждый год возникают вопросы, проблемные участки известны, и хорошо, что подрядчики готовы исправлять эти недоработки за свой счет», — поделился эксперт тематической площадки «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Народного фронта в Алтайском крае Константин Ветров.

Как сообщало ИА REGNUM, реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» предусматривает развитие региональной и местной дорожной сети. К 2030 году в 105 городских агломерациях доля дорог, соответствующих нормативам по качеству, должна вырасти вдвое (с 42 до 85%), а дорог регионального значения — с 43,1% до 60%.