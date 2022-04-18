Майкоп, 18 апреля 2022, 12:21 — REGNUM Власти Адыгеи намерены охватить организованным летним отдыхом более 6,8 тыс. детей. На эти цели будет выделен 71 млн рублей, сообщили в пресс-службе главы региона.
Запланировано организовать отдых для 4884 детей в 91 пришкольном лагере дневного пребывания. Еще 1957 школьников отдохнут в трех стационарных лагерях отдыха. При этом, как отметил глава субъекта РФ Мурат Кумпилов, отдых летом 2022 года будет проходить в условиях улучшения ситуации по коронавирусу, что позволит проводить более разнообразные мероприятия.