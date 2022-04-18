Майкоп, , 12:21 — REGNUM Власти Адыгеи намерены охватить организованным летним отдыхом более 6,8 тыс. детей. На эти цели будет выделен 71 млн рублей, сообщили в пресс-службе главы региона.

В летнем детском лагере отдыха 40.мвд.рф

Запланировано организовать отдых для 4884 детей в 91 пришкольном лагере дневного пребывания. Еще 1957 школьников отдохнут в трех стационарных лагерях отдыха. При этом, как отметил глава субъекта РФ Мурат Кумпилов, отдых летом 2022 года будет проходить в условиях улучшения ситуации по коронавирусу, что позволит проводить более разнообразные мероприятия.

«В этом году отдых и оздоровление детей будет проходить в условиях смягчения ковидных ограничений. Это позволит вернуть практику проведения походов, экскурсий, концертов. Поручил профильным министерствам проработать для летних лагерей насыщенную культурно-досуговую программу», — заявил Кумпилов.