* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:21 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в очередной раз передали по государственному телевидению Афганистана серию «инструкций и рекомендаций», приписываемых лидеру группировки мулле Хайбатулле Ахундзада. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ana.press

В обращении талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) посоветовали не «вмешиваться в дела друг друга» и «избегать этнических предпочтений и фракционности».

В воскресенье, 17 апреля, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовало 14 руководств и советов, приписываемых мулле Хайбатулле Ахундзада, с призывом к членам движения «воздерживаться от действий, вызывающих недоверие среди членов движения», и «укреплять атмосферу братства и доверия».

В этой части руководства членам движения настоятельно рекомендуется воздерживаться от языковых и этнических предпочтений, фракционности и индивидуализма, «иначе им не будет прощения».

В инструкции, однако не уточняется, как отреагируют талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на подобные инциденты.

В этих инструкциях, приписываемых лидеру талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подчеркиваются некоторые общие рекомендации, такие как соблюдение «справедливости» и недопущение «насилия».

Отметим, что инструкции были опубликованы через день после авиаударов Пакистана по приграничным районам афганских провинций Хост и Кунар. Сообщается, что в результате нападений погибло более 40 мирных жителей, в том числе женщины и дети.

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После того, как заявление лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) передали по государственному телевидению Афганистана, некоторые пользователи социальных сетей задались вопросом: «Почему Хайбатулла Ахундзада ничего не сказал о нападении Пакистана на восточные провинции Афганистана?»