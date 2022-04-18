Канберра, , 12:20 — REGNUM Предыдущая предвыборная неделя в Австралии обернулась неудачей для лидера лейбористов Энтони Альбаниза. Однако, общаясь с журналистами в начале нового пятидневного рабочего марафона, лидер оппозиции отметил, что пока все для него идет неплохо. Об этом 18 апреля сообщил телеканал Nine News.

Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз Ted86

Напомним, что на прошлой неделе Альбаниз сделал ряд спорных заявлений, отыгрывать которые впоследствии пришлось его помощникам. Так, главный лейборист страны не смог назвать уровень безработицы.

В ходе пресс-конференции журналисты попросили его прокомментировать данные последнего опроса газет The Sydney Morning Herald и The Age, который показал падение его рейтинга.

«Послушайте, когда только началась избирательная кампания, мы были ее аутсайдерами … Я уже говорил, что это вершина, которую мы лейбористы стремимся покорить … Но мы также знаем, что обязаны взобраться туда, взобраться на эту гору», — отреагировал Альбаниз.

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