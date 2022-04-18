Москва, 18 апреля 2022, 12:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием актрису, народную артистку РСФСР Светлану Немоляеву. Текст поздравительной телеграммы 18 апреля публикует сайт президента.
Глава государства отметил, что восхищается мастерством Немоляевой и её и преданностью избранному делу. Путин считает актрису искренним, обаятельным и душевно щедрым человеком.
Президент отметил, что актриса и сегодня занята творчеством, участвуя в постановках Московского академического театра Маяковского.
«Примите тёплые поздравления с юбилейным Днём рождения», — говорится в тексте телеграммы.