Путин поздравил актрису Светлану Немоляеву с юбилеем
Москва, 18 апреля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием актрису, народную артистку РСФСР Светлану Немоляеву. Текст поздравительной телеграммы 18 апреля публикует сайт президента.
Анастасия Полозкова ИА REGNUM
Светлана Немоляева после творческой встречи
Глава государства отметил, что восхищается мастерством Немоляевой и её преданностью избранному делу. Путин считает актрису искренним, обаятельным и душевно щедрым человеком.
Президент отметил, что актриса и сегодня занята творчеством, участвуя в постановках Московского академического театра Маяковского.
«Примите тёплые поздравления с юбилейным Днём рождения», — говорится в тексте телеграммы.