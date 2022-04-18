Москва, 18 апреля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием актрису, народную артистку РСФСР Светлану Немоляеву. Текст поздравительной телеграммы 18 апреля публикует сайт президента.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Светлана Немоляева после творческой встречи

Глава государства отметил, что восхищается мастерством Немоляевой и её преданностью избранному делу. Путин считает актрису искренним, обаятельным и душевно щедрым человеком.

Президент отметил, что актриса и сегодня занята творчеством, участвуя в постановках Московского академического театра Маяковского.

«Примите тёплые поздравления с юбилейным Днём рождения», — говорится в тексте телеграммы.