Москва, 18 апреля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Киевский режим готовит провокации на Пасху, заявил 18 апреля начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По его словам, киевский режим при поддержке ряда западных стран завершает подготовку изощренных чудовищных провокаций с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

В этих регионах в пасхальную ночь планируется обстрелять из минометов православные храмы для последующего обвинения российских военнослужащих, уточнил он.

«С этой целью из числа националистических батальонов сформированы более 70 мобильных групп на автофургонах и автомобилях повышенной проходимости, оснащенных минометами (так называемые «блуждающие минометы») с задачей обстрелять православные храмы и церкви в Пасхальную ночь (с 23 на 24 апреля 2022 года) для последующего обвинения российских военнослужащих в массовом убийстве мирного населения в этот священный для верующих праздник», — сказал Мизинцев.

Генерал уточнил, что для проведения «съемок и незамедлительного циничного раскручивания фейков Киевом планируется привлечение большого количества репортеров западных информационных агентств».

«Готовящиеся провокации украинских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан», — заключил генерал.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.