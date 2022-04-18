В Минобороны РФ заявили о подготовке Киевом провокаций в пасхальную ночь
Москва, 18 апреля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Киевский режим готовит провокации на Пасху, заявил 18 апреля начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, киевский режим при поддержке ряда западных стран завершает подготовку изощренных чудовищных провокаций с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.
В этих регионах в пасхальную ночь планируется обстрелять из минометов православные храмы для последующего обвинения российских военнослужащих, уточнил он.
Генерал уточнил, что для проведения «съемок и незамедлительного циничного раскручивания фейков Киевом планируется привлечение большого количества репортеров западных информационных агентств».
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.