Красногорск, , 12:17 — REGNUM Занятость населения стала одним из приоритетных направлений работы правительства Московской области. Об этом 18 апреля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Импортозамещение Www.ank72.ru/

«Сейчас главная задача – экономика, занятость и помощь всем тем, кто нуждается в дополнительной заботе», — сказал Воробьв.

По его словам, ключевым инструментом поддержки экономики и рынка труда должно стать импортозамещение.

«Наша стратегическая задача – оказать максимальную поддержку компаниям, которые готовы реализовать эти проекты на территории Подмосковья», — отметил глава региона.

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