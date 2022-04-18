Занятость стала приоритетным направлением работы в Подмосковье — Воробьев
Красногорск, 18 апреля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Занятость населения стала одним из приоритетных направлений работы правительства Московской области. Об этом 18 апреля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Импортозамещение
«Сейчас главная задача – экономика, занятость и помощь всем тем, кто нуждается в дополнительной заботе», — сказал Воробьв.
По его словам, ключевым инструментом поддержки экономики и рынка труда должно стать импортозамещение.
«Наша стратегическая задача – оказать максимальную поддержку компаниям, которые готовы реализовать эти проекты на территории Подмосковья», — отметил глава региона.