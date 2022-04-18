Пономарёвский район, Оренбургская область, 18 апреля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Оренбургской области глава Пономарёвского района Алексей Федосеев досрочно сложил полномочия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации муниципального образования.

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Сегодня, 18 апреля, депутаты райсовета приняли отставку чиновника. Причиной ухода с поста первого лица района называют собственное желание. Такая формулировка указана в заявлении Федосеева. И. о. главы Пономаревского района стала Ирина Маркова — первый замглавы муниципального образования.

Стоит отметить, Алексей Федосеев стал главой Пономаревского района в августе 2020 года. До этого он трудился в областном минприроды.