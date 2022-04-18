Канберра, , 12:19 — REGNUM 18 апреля Австралия устранила еще один барьер для иностранных туристов, посещающих континент. Впервые более чем за два года после начала пандемии коронавируса иностранным путешественникам больше не нужно сдавать тест на COVID-19 перед вылетом. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Перт, Австралия Michael_Spencer

Это означает, объясняют журналисты, что путешественники теперь избавлены от требования проходить тесты на антигены к коронавирусу или дорогие ПЦР-тесты, которые нужно сдавать в течение 72 часов до посадки на рейс.

В то же время прибывающие из-за рубежа по-прежнему должны предоставить подтверждение полной вакцинации от COVID-19 (двумя дозами). Пассажиры международных рейсов также обязаны носить маски в течение всего полета.

Непривитые путешественники обязаны пройти карантин по прибытии в Австралию за свой счет, в то время как некоторые страны и авиакомпании требуют, чтобы пассажиры, покидающие континент, сдали тест перед отъездом, прежде чем они смогут путешествовать.

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