Канберра, 18 апреля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. 18 апреля Австралия устранила еще один барьер для иностранных туристов, посещающих континент. Впервые более чем за два года после начала пандемии коронавируса иностранным путешественникам больше не нужно сдавать тест на COVID-19 перед вылетом. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Michael_Spencer Перт, Австралия

Это означает, объясняют журналисты, что путешественники теперь избавлены от требования проходить тесты на антигены к коронавирусу или дорогие ПЦР-тесты, которые нужно сдавать в течение 72 часов до посадки на рейс.

В то же время прибывающие из-за рубежа по-прежнему должны предоставить подтверждение полной вакцинации от COVID-19 (двумя дозами). Пассажиры международных рейсов также обязаны носить маски в течение всего полета.

Непривитые путешественники обязаны пройти карантин по прибытии в Австралию за свой счет, в то время как некоторые страны и авиакомпании требуют, чтобы пассажиры, покидающие континент, сдали тест перед отъездом, прежде чем они смогут путешествовать.