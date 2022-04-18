Пенза, , 12:16 — REGNUM За сутки в Пензенской области выявили 147 случаев заражения коронавирусом, выписали 82 человека. В ковид-центры доставили 17 пациентов, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 18 апреля общее количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 183 031 случая. Выздоровели за все время 175 995 пациентов, скончались 5719 человек, в том числе восемь — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, клинические исследования препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител на добровольцах стартуют в Снакт-Петербурге.

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