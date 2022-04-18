Салехард, 18 апреля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 18 апреля за сутки госпитализировали один человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 46 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Цитата из видео Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко Ковидный госпиталь в Бурятии

Выздоровели за сутки 35 ямальцев. Заразились коронавирусом 33 человека — на одного меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых нет вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 18 апреля зарегистрировано 136 276 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 134 511 человек, 1039 скончались.