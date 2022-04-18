Москва, , 12:15 — REGNUM Российская легкоатлетка, серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину Дарья Клишина не включена в международный пул допинг-тестирования. Об этом 18 апреля сообщили в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Дарья Клишина Erik van Leeuwen

Клишина получила травму на Олимпийских играх в Токио во время квалификационного турнира.

В декабре 2021 года World Athletics включила Клишину в число 12 российских спортсменов, которые вошли в международный пул тестирования. В феврале 2022 года 31-летняя спортсменка сообщила о своей беременности.

Читайте ранее в этом сюжете: В международный пул допинг-тестирования включены 12 российских легкоатлетов