Хабаровск, , 12:30 — REGNUM Хабаровский край флагманским проектом малоэтажного строительства «Дом дальневосточника» на компактно расположенных земельных участках, поддержит тенденцию спроса на покупку частных домовладений.

Частные дома Телеграм-канал Михаила Дегтярева

Читайте также: В Хабаровском крае приступили к созданию дальневосточного квартала⠀

Краевой минстрой разработал единую концепцию по которой желающие смогут выбрать участок – пять, десять и 15 соток для возведения своего дома.

«Земля будет предоставляться на выделенных под «Дом дальневосточника» площадях, которые уже обеспечены необходимой инфраструктурой. В ближайшее время проектировщики представят шесть типовых проектов жилых домов разной площади: от 74 до 124 квадратов. Это позволит будущим владельцам подобрать наиболее подходящий для себя и своей семьи вариант», — сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Дегтярев поручил уделить особое внимание исполнению намеченного плана, в котором отдельное место должно быть отведено «Дому дальневосточника».