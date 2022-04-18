Канберра, , 12:17 — REGNUM Ожидается, что 18 апреля сотни тысяч австралийцев отправятся в места своего постоянного проживания, поскольку длинные пасхальные выходные подходят к концу. В этой связи дороги по всей стране будут перегружены, передает телеканал Nine News.

Флаг Австралии

Отмечается, что утром 18 апреля автомобильное движение уже было затруднено в результате «массового исхода» австралийцев, покидающих южное побережье Австралии. Самые длинные пробки и заторы наблюдаются в Новом Южном Уэльсе.

По данным министерства транспорта штата, возвращающимся к себе домой австралийцам необходимо выехать заблаговременно, так как среднее время в пути из-за перегруженности дорог увеличилось на 50 минут.

Как пишут журналисты, затрудненное автомобильное движение объясняется еще и тем, что паромы, отправляющиеся из Сиднея, уже достигли предела вместимости и других пассажиров принять к себе на борт не могут.