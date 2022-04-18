Вашингтон, 18 апреля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. По мнению сенатора от американского штата Делавэр Кристофера Кунса (Демпартия), в случае, если США не направят свои войска на территорию Украины, эта страна может стать «второй Сирией». Он заявил об этом 18 апреля в эфире телеканала CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные силы США

«(Президент США Джо) Байден и его администрация многое сделали в области санкций, а также в том, что касается привлечения к этой борьбе стран, некогда остававшихся в стороне. Но настал критический момент», — сказал он.

При этом ранее Байден рассказал про новый пакет военной помощи Украине на $800 млн, в который входят артиллерия, бронетранспортеры и вертолеты, на что Россия направила всем странам, включая США, ноту по поводу поставок оружия киевскому режиму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники Росгвардии во время проверок в Харьковской и Запорожской областях Украины обнаружили и изъяли вооружение и боеприпасы националистов.