Москва, , 12:23 — REGNUM Задокументированные безвозвратные потери украинской стороны с начала военной спецоперации России превысили 23 тыс. человек, сообщает 18 апреля Минобороны РФ. Отдельные данные о потерях опубликованы в телеграм-канале ведомства.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

В Минобороны подчеркнули, что располагают достоверными данными об истинных потерях украинских вооружённых сил, нацгвардии и прибывших в страну наёмников-иностранцев. Киевский режим, отметили в ведомстве, своих потерь не признаёт.

«На сегодня реальные задокументированные безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек», — указано в сообщении.

Из украинских документов следует, что большое количество военнослужащих дезертировало, было ранено или пропало без вести. Также приводятся пофамильные списки погибших и раненых.

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