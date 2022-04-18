Актау, Казахстан, 18 апреля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Шествие «Бессмертный полк» в казахстанском городе Актау 9 мая отменяется. Об этом сообщила журналистам официальный координатор акции в Мангистауской области Ланга Черешкайте.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бессмертный полк

«В последние дни под постами о шествии появилось много негативных комментариев и грубых высказываний. Помимо этого, пошли прямые угрозы в адрес не только официального координатора полка, но и его участников», — сообщила Черешкайте.

Она заявила, что от шествия решили отказаться после консультации с властями. Это якобы нужно, чтобы не создавать «социальной напряженности».

Стоит отметить, ранее в пресс-службе мэрии Нур-Султана сообщили, что в этом году не будет парада и салюта в честь Дня Победы для экономии средств. Акцию «Бессмертный полк» проведут в режиме онлайн. На 9 Мая столицу в честь праздника украсят флагами и фотографиями участников Великой Отечественной войны.