Красное-на-Волге, Костромская область, , 12:50 — REGNUM В Красносельском районе Костромской области с конца февраля в два раза выросло количество безработных и снизилось число вакансий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала директор местного Центра занятости населения Ольга Королёва.

Улица в Красном-на-Волге с видом на церковь Богоявления Наталья Диева © ИА REGNUM

Если в конце февраля в районе было зарегистрировано 85 официальных безработных, то 18 апреля их было уже 186. Количество свободных мест, заявленных работодателями, за этот период снизилось в два раза – с 221 до 101. Несмотря на неоптимистичные цифры специалисты говорят о стабилизации ситуации:

«По крайней мере, люди перестали подавать заявления о поиске работы пачками. Для сравнения, в конце марта по 20 штук в день несли, а сейчас максимум 1-3. Число вакансий снизилось за счёт ювелирных предприятий, они сняли практически все предложения. Сейчас в основном требуются учителя, фармацевты, медсёстры, трактористы, дояры», — объяснила Королёва.

Под риском увольнения в районе находятся 128 человек, все они – работники четырёх ювелирных мастерских. Одна из них готова вывести 50 сотрудников из неполного трудодня с 1 мая, другие будут работать в таком режиме до 20 сентября 2022 года.

Всего в регионе под риском увольнения находятся 2534 человека, незанятыми остаются 1863 костромича. На 1 из 6,7 тысячи вакансий приходятся 0,4 незанятых граждан, что является нормальным уровнем.

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