Кабул, , 12:13 — REGNUM В Афганистане из-за экономических проблем культурный центр «Пуле-Сорх» продаётся с аукциона после многих лет деятельности. Об этом сообщает газета «8 Собх». Официальные лица центра объявили 17 апреля, что центр закрылся из-за экономических проблем.

Аукцион Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР

После захвата Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) центр, затронутый экономическим и социальным кризисом, закрыл свои двери для педагогов, молодёжи и любителей книг.

«Мы хотели отправиться в окопы войны и положить книги вместо оружия, — говорится в заявлении центра. — Мы были готовы идти своим путём при любых обстоятельствах, преследовать большие мечты и мечтать об Афганистане без предубеждений, невежества и войны».

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Культурный центр «Пуле-Сорх» был комплексом, который посещали любители книги, музыки, живописи, каллиграфии, рукоделия, деятели культуры, а также проводились встречи в кафе.

Сотрудники центра заявили, что продают центр из-за экономических проблем.

Стоит отметить, что после захвата Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) большое количество малых предприятий в стране было закрыто из-за экономического кризиса.