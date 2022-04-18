Саратов, , 12:13 — REGNUM В Саратовской области за сутки выявили 243 случая заражения коронавирусом, госпитализировали два человека, выписали по выздоровлении 343 пациента. Об этом 18 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Всего зарегистрировано 246 612 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 238 195 человек.

На стационарном лечении находятся 540 пациентов, на амбулаторном — 2184.

С начала пандемии от COVID-19 в регионе скончались 5910 человек, из них четверо — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индии ведется разработка термостойкой вакцины против коронавирусной инфекции, которой не требуется холодовая цепь для транспортировки.

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