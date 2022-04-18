Саратов, 18 апреля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки выявили 243 случая заражения коронавирусом, госпитализировали два человека, выписали по выздоровлении 343 пациента. Об этом 18 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Всего зарегистрировано 246 612 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 238 195 человек.

На стационарном лечении находятся 540 пациентов, на амбулаторном — 2184.

С начала пандемии от COVID-19 в регионе скончались 5910 человек, из них четверо — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индии ведется разработка термостойкой вакцины против коронавирусной инфекции, которой не требуется холодовая цепь для транспортировки.

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