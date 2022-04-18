Обнинск, Калужская область, , 14:39 — REGNUM В Обнинске приставы арестовали автомобиль Mitsubishi АSХ местной предпринимательницы, которая задолжала 700 тысяч рублей. Об этом 18 апреля сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Автомобиль должницы Мицубиси АSХ приставы изъяли с помощь эвакуатора Управления ФССП России по Калужской области

На исполнении приставов находятся семь исполнительных производств в отношении жительницы Обнинска, которая является индивидуальным предпринимателем и занимается торговлей одеждой. Она обязана выплатить задолженности в пользу двоих граждан – 392 и 179 тысяч рублей, а также долги по налогам в размере 126 тысяч рублей. В добровольном порядке должница не исполняла требования исполнительных документов, в связи с чем судебные приставы приступили к принудительному исполнению. В отношении женщины было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора на общую сумму почти 50 тысяч рублей. Также была проведена проверка имущественного положения неплательщицы и установлено, что в её собственности находится автомобиль Mitsubishi АSХ.

«В ходе исполнительных действий иномарку арестовали и изъяли с помощь эвакуатора. Сейчас машина находится на специализированной стоянке. Если предприниматель не оплатит долги, то транспортное средство реализуют на торгах, а вырученные средства пойдут на погашение задолженностей перед гражданами и налоговой инспекцией», — отметил Артём Залогин.

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