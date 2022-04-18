Обнинск, Калужская область, 18 апреля 2022, 14:39 — REGNUM В Обнинске приставы арестовали автомобиль Mitsubishi АSХ местной предпринимательницы, которая задолжала 700 тысяч рублей. Об этом 18 апреля сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.
На исполнении приставов находятся семь исполнительных производств в отношении жительницы Обнинска, которая является индивидуальным предпринимателем и занимается торговлей одеждой. Она обязана выплатить задолженности в пользу двоих граждан – 392 и 179 тысяч рублей, а также долги по налогам в размере 126 тысяч рублей. В добровольном порядке должница не исполняла требования исполнительных документов, в связи с чем судебные приставы приступили к принудительному исполнению. В отношении женщины было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора на общую сумму почти 50 тысяч рублей. Также была проведена проверка имущественного положения неплательщицы и установлено, что в её собственности находится автомобиль Mitsubishi АSХ.
Читайте ранее в этом сюжете: У пермской дорожно-строительной компании арестовали грузовики