Майкоп, , 12:12 — REGNUM В Адыгее ко Дню Победы запланирован ряд традиционных праздничных мероприятий. Все они в 2022 году состоятся в очном режиме с участием большого числа жителей республики. Такое решение было принято 18 апреля в ходе заседания республиканского оргкомитета «Победа».

Бессмертный полк Рустам Шаимов © ИА REGNUM

Так, 9 Мая в республике будет проведено торжественное собрание и праздничный концерт в Госфилармонии. Состоится также традиционное возложение венков и цветов на Центральном мемориале города Майкопа. В очном режиме пройдет шествие «Бессмертного полка». Ожидается, что в текущем году в нем примут участие около 20 тыс. человек, среди них 58 юнармейцев, которые пронесут портреты уроженцев Адыгеи, удостоенных звания Героя Советского Союза, и полных кавалеров ордена Славы.

Кроме того, в День победы будут организованы праздничные гуляния, концерты, скачки и завершит праздничный день фейерверк.