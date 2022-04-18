18 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Анатолий Кошкин, , 16:25 — REGNUM Японское правительство не только обрушило на Россию экономические, финансовые и иные санкции, но и готово принять активное участие вместе со своим союзником США в оказании прямого давления на правительства стран, которые не желают идти на поводу англосаксов и сохраняют торгово-экономические связи с нашей страной. Как уже доводилось отмечать, Токио воспользовался антироссийской кампанией не только «в защиту Украины», но и желая отомстить российскому народу и лично президенту РФ В. Путину за неуступчивость в вопросе «возвращения» Японии законно принадлежащих России Курильских островов.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает РИА Новости, министр финансов Японии Сюнъити Судзуки в ходе заседания парламентского комитета объявил, что одна из целей его участия в министерской встрече G20 — «вести работу» среди стран, не принявших санкции против России. Он отметил, что в повестке встречи много вопросов, в том числе и ситуация на Украине. По словам министра, сейчас Япония вместе с другими странами, в первую очередь с G7, ввела санкции против России. Однако в случае, если санкции введет только часть стран, то возможны лазейки.

«Мы хотим, чтобы как можно больше стран приняли участие в санкциях, чтобы не было лазеек. Среди стран — участниц G20 есть и такие, кто воздерживался при голосовании резолюций ООН (по Украине) или был против», — заявил глава минфина.

Ранее Судзуки допустил, что Россия примет участие в министерской встрече «большой двадцатки», которая пройдет в онлайн-режиме. Глава японского минфина отметил, что страна — председатель G20 Индонезия разослала приглашения всем странам, поэтому не исключено присутствие российских представителей.

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки Dean Calma

Видимо, не без консультаций с Вашингтоном в работе с «неприсоединившимися» изъявил желание принять участие и сам премьер-министр Японии Фумио Кисида. Как сообщают японские СМИ, он решил использовать каникулярные дни «золотой недели» в конце апреля — начале мая для обработки правительств стран АСЕАН с тем, чтобы «пристегнуть» их к американской политике «адских санкций» с целью «разорвать в клочья» экономику России.

В программе вояжа японского премьера в Юго-Восточную Азию предусмотрены посещения Индонезии, Таиланда и Вьетнама. «Азиатские страны с осторожностью относятся к санкциям против России, проводящей спецоперацию на Украине. В целом они дистанцируются от наступательных и даже агрессивных действий США и Западной Европы в этом отношении. Япония со своей стороны стремится предотвратить раскол между США, Европой и Азией и несколько «смягчить» процесс создания «осадной цепи» вокруг России», — отмечает газета японских деловых кругов «Нихон кэйдзай симбун». Хотя цели Кисиды противоположны — они состоят не в «смягчении» осады России, а во всё большей изоляции нашей страны и, как пишут западные СМИ, доведения ее до дефолта.

В Индонезии Кисида намерен провести и зондаж позиции этой страны по вопросу устранения России из «большой двадцатки» — G20. «Индонезия будет председательствовать на саммите G20 в этом году». В «большой семерке» существует устойчивое мнение, что Россию из «двадцатки» нужно убрать. Известно, что президент Путин заявил о своем намерении принять участие в ноябрьском саммите G20. Заметно, что в рамках этой большой группы стран есть немало таких, которые близки с Россией. И, конечно, главной из таких стран является Китай.

Ожидается, что премьер-министр предложит президенту Индонезии Джоко Видодо, который будет председательствовать на саммите, помощь в координации позиции по отношению к участию России. На пресс-конференции 8 апреля в ответ на вопросы журналистов Кисида заявил: «Мы должны обсудить этот вопрос с председательствующей Индонезией и другими странами — членами G20», — отмечает «Нихон кэйдзай симбун».

Джоко Видодо Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia

Внимание японцев к Таиланду объясняется тем, что эта страна будет в нынешнем году председательствовать на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). США, Китай и Россия также будут странами-участницами этого события. Япония, видимо, попытается осложнить положение Москвы и в этой организации.

Предпринимаемые правительством Японии в тесной увязке с политикой США вызывающие антироссийские акции убеждают в правильности решения Москвы объявить Страну восходящего солнца «недружественным государством». Но за словами должны последовать и конкретные решения в ответ на враждебные действия Токио в отношении нашей страны. И они не должны ограничиваться «зеркальными ответами» на высылку российских дипломатов и очередными филиппиками МИД РФ в адрес японского правительства.

Опасаясь более серьезных шагов России, в Японии уже всерьез забеспокоились по поводу будущего своего рыболовства в северных районах страны, где многое зависит от согласия Москвы на японский промысел. Коль скоро Япония открыто объявила экономическую войну России, нужно этот вызов принимать. Как показывает исторический опыт, вопросы рыболовства — эффективное оружие в такой войне. Голоса же тех, кто озабочен в первую очередь финансовыми потерями от сокращения или прекращения вовсе ловли японцами рыбы и добычи морепродуктов в наших водах, не должны приниматься в расчет, когда речь идет о чести и достоинстве государства. Этого требует Конституция России, защищать которую поклялся ее гарант — президент Российской Федерации.