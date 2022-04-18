Уфа, 18 апреля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Министром предпринимательства и туризма Башкирии назначен бывший мэр города Сибая Рустем Афзалов. Об этом 18 апреля сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании регионального правительства в центре управления регионом.

Чиновник

«Я попросил сибайцев отпустить на работу в правительство республики главу Сибая Рустема Афзалова. Опыт у него уже большой, приобрел опыт работы в качестве главы. Я вообще всегда говорю, что тот, кто поработал главой муниципалитета, становится универсальным руководителем. Если у него получается, и он ответственно подходит, это человек с высокими компетенциями и человеческими качествами», — сообщил глава региона.

Хабиров поблагодарил Афзалова за 4,5 года работы в качестве главы Сибая.

«Самый сложный период на вас пришелся. Мы с вами и карьер тушили, и с коронавирусом боролись, город развивается, в нем много объектов. На новой должности вы свои лучшие профессиональные качества реализуете», — подчеркнул глава региона.

Он также отметил, что в Сибае не стали спешить и договорились, что в течение месяца в городе будут проведены консультации с депутатами горсовета, с общественностью, в ходе которых будет определено, кто станет главой города.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что первым заместителем премьер-министра правительства Башкирии назначен Азат Бадранов.