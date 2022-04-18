Санкт-Петербург, 18 апреля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. За прошедшие сутки Санкт-Петербург вырвался на первое место по количеству новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 апреля сообщили в федеральном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Северную столицу от идущей второй Москвы отделяет 131 случай.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи подъезжает к больнице в Петербурге

В городе на Неве за сутки выявили 628 случаев заболевания COVID-19, что на 16 случаев меньше, чем за предыдущие сутки. Статистика заражений пока не стабильна: она то сокращается, то возрастает.

Скончались от ковида, как основной причины, за сутки в Петербурге 16 пациентов. Это на одного больного больше, чем сутками ранее.

За минувшие сутки 492 петербуржца вылечились от COVID-19. Этот показатель за сутки сократился на 144 человека. В статистике выздоровлений отмечается отрицательная динамика, что связано со снижением заболеваемости в предшествующий период.

В Петербурге с начала действия пандемии выявили 1 512 750 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От ковида скончался 33 331 больной, а переболели 1 473 112 пациента.