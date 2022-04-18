Хасавюрт, Дагестан, 18 апреля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Дагестане пресечен факт «телефонного терроризма». Задержан мужчина, сообщивший о минировании одного из мостов в городе Хасавюрте. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщили 18 апреля в пресс-службе республиканского управления МВД.

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После анонимного звонка о том, что якобы под одним из мостов в Хасавюрте находится опасный предмет, была проведена проверка на пяти мостах с привлечением следственно-разыскной группы с собакой. Бомбы не было обнаружено ни под одним из них.

Зато «телефонного террориста» удалось задержать. Им оказался ранее уже судимый по статье о «Заведомо ложном сообщении об акте терроризма» и другим статьям УК РФ 47-летний житель села Адильянгиюрт Бабаюртовского района.

«Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что звонок совершил в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в полиции.

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