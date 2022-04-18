Москва, , 12:09 — REGNUM В России готовят юридические действия в отношении отдельных юрисдикций и компаний для защиты отечественных активов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля, об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы.

Эльвира Набиуллина Cbr.ru

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«Безусловно, мы планируем такие юридические действия, иначе быть не может, но они должны быть тщательно продуманы и обоснованы, чтобы мы получили необходимый результат. Мы готовимся к этому», — сказала Набиуллина, отвечая на вопросы депутатов.

Также Набиуллина заявила о том, что санкции в отношении России уже сказались на финансовом секторе и будут влиять на реальный.