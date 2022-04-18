Чебоксары, , 12:09 — REGNUM Весенняя погода в Чебоксарах, которые засыпало снегом, вернётся 20 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Дождь Екатерина Булатова © ИА REGNUM

По его словам, свежевыпавший снег растает довольно быстро. Этому будут способствовать дождь, который обеспечит четверть среднемесячной нормы в Чебоксарах. Дожди сменит солнечная погода, в результате к 21 – 22 апреля снежный покров может растаять.

Между тем, солнечная погода прогнозируется в ближайшие дни только в Чебоксарах. Южную часть республики ожидают дожди, туманы.

20 апреля антициклон разгонит облака на севере республики. Южнее сохранится облачная погода с небольшими дождями, при этом 21 апреля в юго-западных районах ожидаются сильные осадки при температуре воздухе +8…+10 градусов тепла.

По предварительным расчётам, 24 апреля ясная погода установится уже на всей территории Чувашии, потеплеет до +15. При этом сохраняется возможность новой волны похолодания: 24 апреля северный циклон может принести сильные дожди и мокрый снег.

Владимир Михайлов также добавляет, что предстоящая неделя в Чувашии будет ветреной.