Канберра, , 12:12 — REGNUM За последние 24 часа в Новом Южном Уэльсе, Западной Австралии и Квинсленде зафиксирован рост числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 апреля сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, за сутки в Квинсленде выявили еще 5 141 новый случай заражения коронавирусом, в результате чего общее количество активных случаев в штате достигло 46 287. В местном минздраве сообщили о еще четырех скончавшихся в результате COVID-19.

Тем временем в Западной Австралии за последние 24 часа в штате выявили 5605 новых случаев заражения коронавирусом. К счастью, новых смертей от COVID-19 не зафиксировано.

В Новом Южном Уэльсе, самом населенном штате Австралии, за минувший день было зарегистрировано 11 166 новых случаев заражения коронавирусом, в то время как еще четыре человека умерли в результате заболевания от COVID-19. В настоящее время в больницах от COVID-19 проходят лечение 1576 пациентов, что немного превышает данные от 17 апреля.