Канберра, , 12:22 — REGNUM Крайний срок регистрации на федеральные выборы в парламент Австралии 2022 года, назначенные на 21 мая, истекает вечером 18 апреля. Все обладающие правом голоса граждане Австралии по закону обязаны голосовать на федеральных выборах, дополнительных выборах и референдумах и должны быть зарегистрированы в списках избирателей, передает телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Регистрация на выборах особенно важна для тех, кто голосует впервые, независимо от того, исполнилось ли им 18 лет или являются ли они резидентами, которым только что было предоставлено австралийское гражданство. Если гражданину 16 или 17 лет, он также может зарегистрироваться сейчас, чтобы подготовиться к тому моменту совершеннолетия и избежать спешки и суматохи перед следующими выборами.

Процесс регистрации проходит онлайн. Чтобы попасть в списки избирателей необходимо всего лишь предоставить водительские права или указать номер австралийского паспорта. Для тех, кто не дружит с интернетом, предусмотрена возможность распечатать заявление и принести его в один из местных офисов Австралийской избирательной комиссии.

Читайте ранее в этом сюжете: Австралии нужно больше медиков из-за стареющего населения — лидер оппозиции

Читайте развитие сюжета: В Австралии сенатор прокомментировала громкие заявления о трансгендерах