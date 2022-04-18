Канберра, , 12:10 — REGNUM 18 апреля в ходе избирательной кампании лидер Лейбористкой партии и главный соперник премьер-министра Австралии Скотта Моррисона на этих выборах Энтони Альбаниз дал пресс-конференцию, в ходе которой поднял вопрос стареющего населения континента. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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«Нам понадобится больше медсестер и врачей», — заявил лидер оппозиции.

«Мы знаем, что в связи со старением населения, с увеличением числа людей, которым потребуется помощь в плане ухода за престарелыми, нам придется инвестировать в образование и обучение [медперсонала]», — добавил политик.

Альбаниз отметил, что лейбористы предложили увеличить число бесплатных мест по медицинским специальностям в университетах Австралии еще на 20 000.

«Мы знаем, что это сложная задача, но мы также знаем, что у нас есть обязательство, независимо от того, кто находится в правительстве, выпускать больше медсестер, выпускать больше врачей», — сказал он.