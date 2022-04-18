Майданшахр, Афганистан, 18 апреля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения афганской провинции Вардак сообщает, что в «чешской» больнице провинции родились двое детей, сросшиеся животами.

Калина Конфидератова Калина Конфидератова. Близнецы

Информационное агентство «Бахтар» написало, не вдаваясь в подробности, что эти дети родились путём кесарева сечения.

Точной статистики случаев подобных родов нет, но врачи говорят, что один или два таких случая происходят в Афганистане ежегодно.

В 2021 году врачи больницы Французского института в Кабуле хирургическим путём разделили двух сиамских близнецов.