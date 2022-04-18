В афганской провинции Вардак родились сиамские близнецы
Майданшахр, Афганистан, 18 апреля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения афганской провинции Вардак сообщает, что в «чешской» больнице провинции родились двое детей, сросшиеся животами.
Калина Конфидератова
Калина Конфидератова. Близнецы
Информационное агентство «Бахтар» написало, не вдаваясь в подробности, что эти дети родились путём кесарева сечения.
Точной статистики случаев подобных родов нет, но врачи говорят, что один или два таких случая происходят в Афганистане ежегодно.
В 2021 году врачи больницы Французского института в Кабуле хирургическим путём разделили двух сиамских близнецов.