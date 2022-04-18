Оренбург, , 12:05 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, 17 апреля, госпитализированы семь человек с корнавирусной инфекцией. Суточный показатель держится на одном уровне второй день подряд. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

В настоящее время в клиниках региона лечатся 206 человек. Состояние 69 оренбуржцев медики оценивают как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены восемь пациентов, еще 147 человек получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в Оренбуржье зарегистрировано 213 978 заражений коронавирусом, за последние сутки — 136 случаев. Жертвами заболевания стали 3938 человек. От COVID-19 оправились 207 682 оренбуржца.