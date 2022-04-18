Париж, 18 апреля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В средствах массовой информации во Франции обсуждают возможное назначение министра труда Элизабет Борн на пост премьер-министра в случае переизбрания Эммануэля Макрона, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«Это вовсе не предмет для обсуждения», — отреагировала Элизабет Борн.

«Я не думаю, что это важная тема на данный момент, у нас через несколько дней второй тур выборов, я действительно сосредоточена на переизбрании Эммануэля Макрона, я думаю, что это действительно решающий момент для нашей страны, демократии, французов», — заявила министр труда Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил строителей за работу над восстановление собора Нотр-Дам в Париже.

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