Москва, 18 апреля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину поступило обращение от производителей продуктов питания, сообщает 18 апреля газета «Коммерсантъ».

Government.ru Михаил Мишустин

По информации СМИ, предприятия просят главу правительства не вводить в качестве ответной меры на санкции Европейского союза запрет на въезд со стороны ЕС большегрузных автомобилей. Предприниматели объясняют просьбой технологическим процессом, для которого требуются зарубежные компоненты.

«Это грозит разрывом производственных цепочек, так как для замены поставщиков сырья и создания новых логистических коридоров потребуется значительное время», — приводит газета текст письма.

Ранее Евросоюз запретил въезд большегрузам из России и Белоруссии.