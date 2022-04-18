Москва, 18 апреля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В настоящее время у жителей России наиболее популярными соцсетями и мессенджерами являются WhatsApp (87%), YouTube (75%), «ВКонтакте» (62%), Telegram (55%) и «Одноклассники» (42%). Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Martinsson Serg Соцсеть

Мессенджером Viber время от времени пользуются 37% граждан РФ, социальной сетью TikTok — 35% респондентов.

Доля пользователей Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с сентября 2021 года сократилась вдвое — с 53% до 25%, Также оттоком пользователей столкнулись Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — с 21% до 11% и Twitter — с 11% до 7%.

Опрос по телефону проведен 10 апреля 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%

ИА REGNUM ранее сообщало, социальная сеть Instagram 14 марта официально внесена в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора.

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