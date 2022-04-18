Канберра, , 12:25 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, возглавляющий Либеральную партию, совершит в ближайшее время очередную встречу с избирателями в Западной Австралии. Однако, как сообщает телеканал Nine News, не все избиратели встретят Моррисона с радушием, поскольку возле места его выступления уже собрались три «пещерных человека».

Скотт Моррисон Pm.gov.au

Как объясняют журналисты, три человека, переодетые в одежду неандертальцев, поджидают Моррисона, чтобы выразить ему свой протест. Дело в том, что ранее Моррисон сравнил жителей Западной Австралии с «пещерными людьми», которые живут в своем штате и боятся снимать антикоронавирусные ограничения, чтобы остальные австралийцы приехали в регион.

«Жизнь с ковидом — это новый, другой мир, и нам нужно выбраться оттуда и жить в нем. Мы не можем оставаться в пещере, и нам надо безопасно выбраться из нее», — ранее заявил Моррисон публично.

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