Саратов, 18 апреля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В 2021 году доходы сенаторов Олега Алексеева и Сергея Аренина, представляющих в Совете Федерации интересы Саратовской области, выросли более чем на 1 млн рублей. Декларации опубликованы на официальном сайте верхней палаты российского парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

Олег Алексеев (представитель от законодательного органа государственной власти Саратовской области) отчитался о доходе в 5 млн 727 тыс. 94 рубля. Это на 811 тыс. больше, чем в 2020 году. Жена сенатора задекларировала 223 тыс. рублей (больше, чем в позапрошлом году на 72,5 тыс. рублей). Ей принадлежит иномарка Hyundai Creta. В совместной собственности супругов находятся два земельных участка, жилой дом, нежилое здание и хозяйственная постройка, в пользовании Алексеева — квартира и ½ второй квартиры, супруги — ½ квартиры.

Представитель от исполнительного органа государственной власти Саратовской области Сергей Аренин задекларировал 6 млн 504 тыс. 509 рублей (на 222 тыс. больше, чем в 2020 году). Его супруга показала доход в 1,7 млн рублей (меньше, чем в 2020 году на 1,5 млн рублей). Ей принадлежит автомобиль Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC, в пользовании находится жилой дом и три земельных участка.

Сенатор владеет внедорожником Chevrolet Tahoe, тремя земельными участками и жилым домом. В пользовании супругов находится квартира площадью 89,6 кв. метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, сенаторы от Татарии заработали в 2021 году в общей сумме около 12 млн рублей.

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