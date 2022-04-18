Тюмень, 18 апреля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 79 вылеченных ковидных пациентов, и 11 госпитализированных с COVID-19. Об этом 18 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 18 апреля коронавирус выявили у 148 тюменцев. Это на восемь человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 18 апреля коронавирус выявили у 189 341 человека, выздоровел 182 451 пациент, скончались 4280 (на одного человека больше, чем днём ранее).