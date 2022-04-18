Сидней, Австралия, 18 апреля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. 18 апреля круизный лайнер впервые более чем за два года прибыл в гавань Сиднея. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Сидней

Журналисты пишут, что судно прибыло в Австралию из Лимассола (Кипр) через Сингапур. Международных туристов на борту лайнера не было. Судно может перевозить 1998 пассажиров и 924 члена экипажа.

До 31 мая круизный лайнер не покинет гавань Сиднея. Однако после того, как ограничения на отправление круизов в Австралии будет снято, он отправится в новый международный терминал Брисбена 2 июня.

«Возобновление работы круизных лайнеров вернет столь необходимое денежное вливание в отрасль стоимостью 5 миллиардов долларов, которая обеспечивает 18 000 рабочих мест в Австралии», — пишут журналисты.