Москва, 18 апреля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. К Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), российскому аналогу SWIFT присоединились уже более 50 иностранных организаций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля, об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы.

Kremlin.ru Эльвира Набиуллина

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«Сейчас пользователями СПФС являются 52 иностранные организации из 12 стран», — сказала Набиуллина.

Сегодня к международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT подключены более 11 тыс. участников во всех странах мира.

На фоне санкций ЦБ начал работать над альтернативным способом обмена финансовыми сообщениями.

Кроме того, по мнению Набиуллиной, в условиях санкций особую роль будет играть цифровой рубль, который поддержит возможность расчетов и платежей, а в перспективе трансграничных платежей.