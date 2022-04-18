18 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 16:22 — REGNUM Ставропольский край встретил 49 человек, в экстренном порядке эвакуированных из Луганска, Мариуполя, Бердянска и Каховки (Херсонская область). Мирным жителям — пожилым людям и женщинам с детьми — российские военнослужащие помогли добраться в Крым. В Невинномыск они прибыли поездом Симферополь – Кисловодск.

Железнодорожный вокзал в г. Невинномысск Александр Погожев © ИА REGNUM

Железнодорожные пути на вокзале в г. Невинномысск Александр Погожев © ИА REGNUM

Колонна автотранспорта для перевозки беженцев в пункт временного размещения Александр Погожев © ИА REGNUM

Волонтеры встречают поезд с беженцами Александр Погожев © ИА REGNUM

Волонтеры встречают поезд с беженцами Александр Погожев © ИА REGNUM Волонтеры встречают поезд с беженцами Александр Погожев © ИА REGNUM

Прибытие поезда с беженцами в г. Невинномысск Александр Погожев © ИА REGNUM Прибытие поезда с беженцами в г. Невинномысск Александр Погожев © ИА REGNUM

Прибытие поезда с беженцами в г. Невинномысск Александр Погожев © ИА REGNUM

Прибывшие на Ставрополье беженцы не скрывали слёз радости от того, что выжили в чудовищных условиях правления киевского режима. Всю необходимую помощь им оказали службы МЧС и скорой медицинской помощи, волонтёры.

МЧС помогает встречать беженцев Александр Погожев © ИА REGNUM

Волонтеры помогают донести к автобусу сумки Александр Погожев © ИА REGNUM

Прибытие поезда с беженцами в г. Невинномысск Александр Погожев © ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев Александр Погожев © ИА REGNUM

Прибытие поезда с беженцами в г. Невинномысск Александр Погожев © ИА REGNUM

Прибытие поезда с беженцами в г. Невинномысск Александр Погожев © ИА REGNUM

Волонтеры помогают донести к автобусу сумки Александр Погожев © ИА REGNUM

Прибытие поезда с беженцами в г. Невинномысск Александр Погожев © ИА REGNUM

Прибытие поезда с беженцами в г. Невинномысск Александр Погожев © ИА REGNUM

Прибытие поезда с беженцами в г. Невинномысск Александр Погожев © ИА REGNUM

Прибытие поезда с беженцами в г. Невинномысск Александр Погожев © ИА REGNUM

Прибытие поезда с беженцами в г. Невинномысск Александр Погожев © ИА REGNUM

Прибытие поезда с беженцами в г. Невинномысск Александр Погожев © ИА REGNUM

«Мы встретили первую организованную группу беженцев с Украины. Их 49 человек, в том числе 13 детей. Устроим их в пунктах временного размещения в селе Александровском и станице Григорополисской. В ПВР будут решены все жизненные вопросы людей, касающиеся зачисления детей в школы и детские сады, трудоустройства, бытовые и другие вопросы», — пояснила заместитель министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елена Немцева.

Елена Владимировна Немцева, заместитель министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края Александр Погожев © ИА REGNUM

Мирные жители Донбасса не могут подобрать слов, чтобы рассказать об ужасах пережитого. Все они искренне благодарят Вооружённые силы России, которые помогли им спастись. Они верят, что справедливость восторжествует и наступит долгожданный мир.

Регистрация беженцев на железнодорожном вокзале Александр Погожев © ИА REGNUM

Регистрация беженцев на железнодорожном вокзале Александр Погожев © ИА REGNUM

Регистрация беженцев на железнодорожном вокзале Александр Погожев © ИА REGNUM Регистрация беженцев на железнодорожном вокзале Александр Погожев © ИА REGNUM

Регистрация беженцев на железнодорожном вокзале Александр Погожев © ИА REGNUM

Регистрация беженцев на железнодорожном вокзале Александр Погожев © ИА REGNUM

Раздача сухого пайка прибывшим беженцам Александр Погожев © ИА REGNUM

Колонна с беженцами из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

«Россия нам помогала. Это честно, это правда. Мы смогли поспать только потому, что рядом были российские солдаты. Вот, кто сейчас там, спасибо огромное всем ребятам. Они нас ждали, во всём помогали, с гуманитарной помощью помогали. Российские военнослужащие и кормили нас. Такая неоценимая помощь. В России мы хотим жить и спокойно работать», — поделилась Светлана П.

«Нас вообще украинские власти бросили. Мы без еды были, голодные. Честно сказать, мы такое перенесли. Страх до сих пор перед глазами. Нацисты просто расстреливают детей, своих грабят, запугивают. Сколько горя наделали. Там такой нацизм был, страшно было идти по улице, чтобы не расстреляли. Там русских уже вообще не осталось, опасно было. Уже в семьях такое творилось… Им дали оружие. Обычно мы в подвалах сидели. Нацисты что хотели, то и делали. Мы с собой взяли, что успели схватить. Огромное спасибо российской армии, потому что они — наше спасение. Наконец-то Россия пришла!» — говорит она.

Светлана Брынкевич Александр Погожев © ИА REGNUM

Надежда Высоцкая приехала из Бердянска, где жизнь киевский режим фактически превратил в ад.

«Все банки прекратили работу. Пенсии, кому начислили, снять не смогли. Наличных не было. И начался голод. Особенно страдали пенсионеры. Спекуляция началась. Люди начали разбегаться. Местное население похабное. Я в 2014 году прибежала сюда в одних тапочках, а потом с Луганщины убежала в Бердянск. Укропы расстреливали целые семьи. На Луганщину возвращаться нет смысла. Потому что у нас там огромнейшая воронка на месте нашего дома. 14 семей рядом со мной — все пострадали, остались без крыши над головой. Когда вошли российские войска, в Бердянске стало тихо, мирно и спокойно. Теперь я хочу поехать к дочери в Москву», — призналась она.

Надежда Высоцкая Александр Погожев © ИА REGNUM

Беженцы в ожидании отправки в пункт временного размещения Александр Погожев © ИА REGNUM

«Всё разбито, там нет ни связи, нет света, воды и газа. До прихода российской армии выехать возможности не было, со всех сторон не выпускали из города. Нам не объясняли почему. Не было информации никакой. Самолёты летали, с них бомбы летели», — вспоминает ещё одна жительница Украины.

Девушка из Донбасса и домашний питомец Александр Погожев © ИА REGNUM

В ближайшее время в Ставропольском крае ожидают мирных жителей Донбасса и Украины, для которых подготовлено девять пунктов временного размещения.

Беженцы в ожидании отправки в пункт временного размещения Александр Погожев © ИА REGNUM

Беженцы в ожидании отправки в пункт временного размещения Александр Погожев © ИА REGNUM

Беженцы в ожидании отправки в пункт временного размещения Александр Погожев © ИА REGNUM

Колонна с беженцами из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

В настоящее время на Ставрополье временный приют нашли около 580 детей из Донецкой и Луганской Народных Республик. Практически все они размещены в семьях. Более 30 малышей определены в детские сады, около 170 ребят учатся в ставропольских школах.